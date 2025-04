AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE präsentiert sich am Vormittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 11,36 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 11,36 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,36 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 21.147 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.05.2024 erreicht. Gewinne von 112,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 8,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

AIXTRON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,210 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,83 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

Am 27.02.2025 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,47 EUR. Im letzten Jahr hatte AIXTRON SE einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 226,74 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 91,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 118,31 Mio. EUR in den Büchern standen.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 30.04.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,714 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

