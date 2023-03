AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,9 Prozent auf 30,35 EUR. Bei 30,77 EUR erreichte die AIXTRON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,83 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 378.991 Stück gehandelt.

Bei 32,21 EUR markierte der Titel am 01.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 5,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,49 EUR ab. Mit Abgaben von 55,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,50 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 27.10.2022 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 88,87 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,70 EUR erwirtschaftet worden waren, um 31,26 Prozent gesteigert.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 25.04.2024 dürfte AIXTRON SE die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,34 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Februar 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der AIXTRON SE-Aktie angepasst

AIXTRON-Aktie gibt nach Rückschlag wieder Gas: Analyst sieht Kaufchance

AIXTRON-Aktie verbucht weitere Gewinne: Deutsche Bank mit positiver Studie zu AIXTRON - Kaufempfehlung

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE

Bildquellen: AIXTRON SE