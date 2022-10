Siemens Energy-Aktie in Grün: Siemens Energy-Chef soll nach Übernahme von Siemens Gamesa an Verwaltungsratsspitze

Mit dem Schritt wolle der Manager den Umbau der verlustreichen Windkrafttochter stärker zur Chefsache machen, berichtete das "Handelsblatt" am Montag unter Berufung auf Unternehmenskreise. Siemens Gamesa steckt seit Jahren in der Krise, der Chef des Unternehmens wurde mehrmals ausgewechselt. Zuletzt kündigte der derzeitige Siemens-Gamesa-Chef Jochen Eickholt den Abbau von nochmals 2.900 Arbeitsplätzen an.

Siemens Energy wolle zudem stärker Synergien bei der Tochter nutzen, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf Branchenkreise weiter. So werde geprüft, Offshore- und Onshore-Windräder in denselben Fabriken zu fertigen und stärker gemeinsame Module einzusetzen. Um besser durchgreifen zu können, will Siemens Energy die Tochter für rund vier Milliarden Euro komplett übernehmen.

Allerdings verzögert sich das Projekt derzeit, weil die Zustimmung der spanischen Regulierungsbehörde CMMV zu der Übernahmeofferte noch nicht erfolgt ist. Derzeit hält Siemens Energy 65 Prozent. Noch vor einem möglichen Delisting könnte Bruch den Posten des Verwaltungsratsvorsitzenden übernehmen, hieß es in dem Bericht weiter.

Die Siemens Energy-Aktie steigt via XETRA zeitweise um 1,30 Prozent auf 10,93 Euro. Gamesa-Papiere zeigen sich unbewegt bei 17,905 Euro.

/he/stw

DÜSSELDORF (dpa-AFX)

Bildquellen: Siemens Energy AG