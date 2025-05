Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy präsentiert sich am Mittag stärker

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Um 11:48 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 86,14 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 86,72 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 85,98 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.025.176 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2025 auf bis zu 86,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,06 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 74,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Siemens Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,125 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 58,38 EUR.

Am 08.05.2025 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,96 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 10.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,39 EUR je Siemens Energy-Aktie.

