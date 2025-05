AKTIE IM FOKUS: Bayer setzen Erholung fort - News zu Eylea und aus den USA

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Bayer haben sich am Freitag weiter erholt und ihren Wochengewinn auf fast 10 Prozent hochgeschraubt. Am Morgen gab es weitere positive Neuigkeiten zum Augenmittel Eylea. Dem Kassenschlager von Bayer winkt nun auch in der EU die Zulassung im längeren Behandlungsintervall mit höherer Dosis. Tags zuvor hatte China bereits grünes Licht gegeben.

Zudem wies ein Marktteilnehmer auf das endgültige Programm der US-Initiative "Make America healthier again" des neuen Gesundheitsministers Robert F. Kennedy Jr. hin. Anders als zeitweise befürchtet, werde darin nicht stärker gegen Pestizide und Bayers Glyphosat geschossen. Es werde vielmehr die Bedeutung für die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung betont. In der Beurteilung gab es zuvor offenbar Differenzen zwischen Kennedy und anderen Regierungsmitgliedern.

Bayer-Aktien waren zur Monatsmitte nach den Quartalszahlen noch fast auf 27 Euro geklettert und hatten damit versucht, ihre Bodenbildung im Chart zu untermauern. Noch am selben Tag waren sie aber wieder scharf abgedreht und hatten in der Folge binnen drei Tagen wieder 18 Prozent an Wert verloren./ag/jha/