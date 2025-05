Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagvormittag mit Kursplus

Bayer im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 24,09 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,6 Prozent auf 24,09 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 24,13 EUR. Bei 23,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 227.832 Aktien.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 31,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,84 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,38 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 23,70 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,111 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,14 EUR je Bayer-Aktie aus.

Bayer veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,32 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,04 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 11.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,54 EUR im Jahr 2025 aus.

