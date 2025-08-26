AKTIE IM FOKUS/Nach LBBW-Abstufung: Hochtief-Anleger machen weiter Kasse

DAX24.024 -0,5%ESt505.369 -0,3%Top 10 Crypto15,90 +1,7%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.458 -0,7%Euro1,1590 -0,5%Öl66,97 -0,4%Gold3.384 -0,3%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Baukonzerns HOCHTIEF haben am Mittwoch nach einer Abstufung unter weiteren Gewinnmitnahmen gelitten. Sie zählten mit einem Minus von 4,2 Prozent auf 211,80 Euro zu den größten MDAX-Verlierern. Vor gut einer Woche hatten sie mit 228,60 Euro noch ein Rekordhoch erreicht.

Generell stand die Branche am Dienstag etwas unter Druck. Im marktbreiten Stoxx Europe 600 sortierte sich der Subindex der Bau- und Baustoffeindustrie mit einem moderaten Minus weit hinten ein. Die Papiere des Industriedienstleister Bilfinger (Bilfinger SE) hatten wie Hochtief im August eine Bestmarke erklommen und verloren zuletzt 1,8 Prozent.

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) erhöhte wegen angehobener Schätzungen zwar das Kursziel für Hochtief von 181 auf 207 Euro. Analyst Jens Münstermann betonte, dass das Unternehmen unter anderem am Ausbau der digitalen und energetischen Infrastruktur partizipiere, also etwa am Bau von Datenzentren für KI-Anwendungen. Er stufte die Aktie mit Verweis auf die gute Kursentwicklung aber von "Kaufen" auf "Halten" ab./gl/mis

