HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittag mit Kursplus

03.10.25 12:07 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittag mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von HOCHTIEF. Zuletzt konnte die Aktie von HOCHTIEF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 255,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die HOCHTIEF-Papiere um 11:48 Uhr 2,2 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die HOCHTIEF-Aktie sogar auf 256,00 EUR. Bei 252,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 21.377 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Bei 256,00 EUR markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Kursplus von 0,23 Prozent wieder erreichen. Bei 107,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 5,23 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,08 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 142,00 EUR.

Am 23.07.2025 hat HOCHTIEF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,03 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat HOCHTIEF 9,45 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte HOCHTIEF am 06.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von HOCHTIEF rechnen Experten am 05.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HOCHTIEF-Aktie in Höhe von 9,79 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

