So bewegt sich HOCHTIEF

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF springt am Nachmittag hoch

02.10.25 16:10 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF springt am Nachmittag hoch

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,3 Prozent auf 244,40 EUR.

HOCHTIEF AG
Im XETRA-Handel gewannen die HOCHTIEF-Papiere um 15:52 Uhr 5,3 Prozent. Kurzfristig markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 248,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 240,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 76.212 HOCHTIEF-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2025 bei 248,00 EUR. Gewinne von 1,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 107,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Verlust von 55,89 Prozent wieder erreichen.

Für HOCHTIEF-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,08 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 142,00 EUR je HOCHTIEF-Aktie aus.

HOCHTIEF ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,30 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HOCHTIEF ein EPS von 4,03 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 9,45 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,89 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. HOCHTIEF dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,79 EUR je Aktie in den HOCHTIEF-Büchern.

Redaktion finanzen.net

