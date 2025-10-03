HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Nachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von HOCHTIEF. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 257,00 EUR zu.

Die HOCHTIEF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 2,9 Prozent im Plus bei 257,00 EUR. Im Tageshoch stieg die HOCHTIEF-Aktie bis auf 257,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 252,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43.365 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 257,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 0,31 Prozent Plus fehlen der HOCHTIEF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2024 bei 107,80 EUR. Mit Abgaben von 58,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,08 EUR. Analysten bewerten die HOCHTIEF-Aktie im Durchschnitt mit 142,00 EUR.

Am 23.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. HOCHTIEF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,03 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 9,45 Mrd. EUR gegenüber 7,89 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte HOCHTIEF am 06.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,79 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

