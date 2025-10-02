DAX24.456 +1,4%Est505.668 +1,6%MSCI World4.330 +0,2%Top 10 Crypto16,36 +0,4%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.169 +0,2%Euro1,1753 +0,2%Öl65,02 -0,6%Gold3.886 +0,5%
DAX nimmt Juli-Hoch ins Visier -- Vermögen von Tesla-CEO Musk knackt wichtige Marke -- DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Wolfspeed, Stellantis im Fokus
Tesla-Aktie im Fokus: Hacker deckt auf - So abgespeckt wird Teslas neues Model Y
BP-Aktie schwach: Neuer Chairman fordert Tempo bei Konzernumbau
HOCHTIEF im Fokus

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF bricht am Donnerstagmittag nach oben aus

02.10.25 12:07 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF bricht am Donnerstagmittag nach oben aus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von HOCHTIEF. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 5,4 Prozent auf 244,80 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
243,40 EUR 9,20 EUR 3,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von HOCHTIEF konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,4 Prozent auf 244,80 EUR. Der Kurs der HOCHTIEF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 248,00 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 240,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 43.153 HOCHTIEF-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (248,00 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Kursplus von 1,31 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2024 bei 107,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HOCHTIEF-Aktie derzeit noch 55,96 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten HOCHTIEF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,23 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,08 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HOCHTIEF-Aktie bei 142,00 EUR.

Am 23.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,30 EUR gegenüber 4,03 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 9,45 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 7,89 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte HOCHTIEF am 06.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HOCHTIEF-Aktie in Höhe von 9,79 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu HOCHTIEF AG

DatumRatingAnalyst
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
21.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
17.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
mehr Analysen