Blick auf HOCHTIEF-Kurs

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Donnerstagvormittag im Bullenmodus

02.10.25 09:29 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Donnerstagvormittag im Bullenmodus

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von HOCHTIEF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 6,3 Prozent auf 246,80 EUR.

HOCHTIEF AG
Das Papier von HOCHTIEF konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 6,3 Prozent auf 246,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HOCHTIEF-Aktie bisher bei 248,00 EUR. Bei 240,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 15.858 HOCHTIEF-Aktien.

Am 02.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 248,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Kursplus von 0,49 Prozent wieder erreichen. Am 05.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 107,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HOCHTIEF-Aktie derzeit noch 56,32 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten HOCHTIEF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,23 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,08 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HOCHTIEF-Aktie bei 142,00 EUR.

HOCHTIEF ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. HOCHTIEF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,03 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent auf 9,45 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die HOCHTIEF-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass HOCHTIEF im Jahr 2025 9,79 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Wer­bung

