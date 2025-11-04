DAX23.807 -1,4%Est505.607 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,09 -0,8%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.662 -2,0%Euro1,1521 ±-0,0%Öl64,19 -1,0%Gold4.000 -0,1%
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX in Rot -- Asiens Börsen im MInus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Nordex, Evonik, HUGO BOSS im Fokus
AKTIE IM FOKUS: SAF-Holland vorbörslich schwach - Senkt erneut Umsatzprognose

04.11.25 08:56 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine abermals gesenkte Prognose hat SAF-Holland (SAF-HOLLAND SE) am Dienstag vorbörslich zugesetzt. Auf der Handelsplattform Tradegate verloren die Aktien des Lkw-Zulieferers 3,5 Prozent auf 13,69 Euro. Damit droht ihnen ein Rutsch auf ein Tief seit dem US-Zollschock Anfang April.

Das im Nebenwerte-Index SDAX gelistete Unternehmen kappte wegen einer eingetrübten Absatzerwartung sein Umsatzziel für das Jahr auf 1,70 bis 1,75 Milliarden Euro. Schon Ende Juli hatte SAF den Erlösausblick von 1,85 bis 2,0 auf 1,8 Milliarden Euro verringert.

Die erneute Umsatzwarnung komme zwar nicht überraschend, falle aber noch deutlicher aus als befürchtet, kommentierte ein Händler. Er verwies darauf, dass sich das Umfeld im wichtigen Nordamerika-Geschäft in den vergangenen Monaten weiter eingetrübt hat./gl/zb

