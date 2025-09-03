DAX23.567 -0,8%ESt505.421 -0,4%Top 10 Crypto16,09 +0,6%Dow45.913 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.709 -0,4%Euro1,1824 +0,5%Öl68,11 +1,0%Gold3.693 +0,4%
AKTIE IM FOKUS: Schaeffler dank neuer Mittelfristziele gefragt

16.09.25 15:12 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Schaeffler haben am Dienstag von neuen mittelfristigen Zielen des Auto- und Industriezulieferers profitiert. Am Nachmittag stiegen sie um 4,2 Prozent auf 5,73 Euro und kletterten damit deutlich zurück über die 21-Tage-Durchschnittslinie, mit der sie zuletzt gerungen hatten. Charttechnisch interessierten Anlegern dient diese Linie als Indikator für den kurzfristigen Trend. Dabei bauten die Papiere ihr Kursplus seit Jahresbeginn auf gut ein Drittel aus.

Das im Kleinwerte-Index SDAX gelistete Unternehmen will sein operatives Ergebnis bis 2028 verdoppeln. Gestützt werden sollen diese Pläne vom geplanten Erreichen der Gewinnschwelle in der Elektroautosparte. Auch Umsatz und Barmittelfluss sollen sich verbessern. JPMorgan-Analyst Jose Asumendi bezeichnete die Mittelfristziele als ambitioniert, Schaefflers Plan sei aber ausbalanciert./niw/jha/

Analysen zu Schaeffler AG

DatumRatingAnalyst
10.09.2025Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Schaeffler HoldJefferies & Company Inc.
05.09.2025Schaeffler NeutralUBS AG
12.08.2025Schaeffler HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025Schaeffler HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Schaeffler BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Schaeffler HoldJefferies & Company Inc.
05.09.2025Schaeffler NeutralUBS AG
12.08.2025Schaeffler HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025Schaeffler HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Schaeffler AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
