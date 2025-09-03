AKTIE IM FOKUS: Schaeffler dank neuer Mittelfristziele gefragt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Schaeffler haben am Dienstag von neuen mittelfristigen Zielen des Auto- und Industriezulieferers profitiert. Am Nachmittag stiegen sie um 4,2 Prozent auf 5,73 Euro und kletterten damit deutlich zurück über die 21-Tage-Durchschnittslinie, mit der sie zuletzt gerungen hatten. Charttechnisch interessierten Anlegern dient diese Linie als Indikator für den kurzfristigen Trend. Dabei bauten die Papiere ihr Kursplus seit Jahresbeginn auf gut ein Drittel aus.

Das im Kleinwerte-Index SDAX gelistete Unternehmen will sein operatives Ergebnis bis 2028 verdoppeln. Gestützt werden sollen diese Pläne vom geplanten Erreichen der Gewinnschwelle in der Elektroautosparte. Auch Umsatz und Barmittelfluss sollen sich verbessern. JPMorgan-Analyst Jose Asumendi bezeichnete die Mittelfristziele als ambitioniert, Schaefflers Plan sei aber ausbalanciert./niw/jha/