AKTIE IM FOKUS: Ströer vorbörslich auf Dreijahrestief nach gesenkter Prognose

19.09.25 08:31 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ströer SE & Co. KGaA
36,80 EUR -1,35 EUR -3,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) -

Ströer vorbörslich auf Dreijahrestief nach gesenkter Prognose

Die Aktien von Ströer haben am Freitag vorbörslich unter einem gesenkten Ausblick des Werbevermarkters gelitten. Auf der Handelsplattform Tradegate sackten sie im Vergleich zum Xetra-Schluss zuletzt um 5,9 Prozent auf 36,80 Euro ab. Dies entspräche im Xetra-Handel dem tiefsten Stand seit fast drei Jahren und einem Verlust seit Jahresanfang von rund 21 Prozent.

Ströer senkte seine Jahresziele für den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda). Das Unternehmen begründete dies mit anhaltenden geopolitischen und konjunkturellen Unsicherheiten.

Die gekappten Ziele des Werbevermarkters dürften die durchschnittliche Markterwartung für das operative Ergebnis 2025 um fünf Prozent sinken lassen, schätzt JPMorgan-Analyst Marcus Diebel. Langfristig glaubt der Experte aber an die Wachstumschancen des Außenwerbespezialisten./edh/jha/

