Aktien Frankfurt Ausblick: Oracle sorgt für gute Stimmung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX bleibt auf Schaukelkurs: Nach dem schwächeren Vortag dürfte es zur Wochenmitte wieder aufwärts gehen. Für gute Stimmung sorgen am Mittwoch starke Geschäftszahlen des Software-Konzerns Oracle vom Vorabend. Der X-DAX signalisierte für den Dax rund eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,5 Prozent auf 23.846 Punkte. Auch der Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 dürfte zum Auftakt zulegen.

Die Aktien von Oracle schossen am Dienstag im nachbörslichen Handel um über 30 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch von deutlich über 300 US-Dollar. Die Lieferzusagen des Unternehmens an Kunden seien auf Quartalssicht um über 300 Milliarden Dollar gestiegen, lobte Analyst Brent Thill von der Bank Jefferies. Das schüre erneut Fantasie rund um Künstliche Intelligenz. Die Aktien des Software-Riesen SAP (SAP SE) legten im vorbörslichen Handel auf Tradegate um 2,5 Prozent zu.

Daneben dürften vor allem Kommentare von Analysten die Kurse bewegen. BASF stiegen vorbörslich um 1,7 Prozent nach einem "Buy" der Citigroup. Eine Abstufung der Aktien von HelloFresh durch Morgan Stanley ließ den Kurs des Kochboxenversenders um 2 Prozent nachgeben.

Gut dürfte ein Aktienrückkauf des IT-Dienstleisters Cancom (CANCOM SE) ankommen. Das Unternehmen will bis zu zehn Prozent des Grundkapitals am Markt kaufen. Vorbörslich stieg der Kurs um 3,7 Prozent./bek/jha/