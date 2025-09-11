DAX23.752 +0,1%ESt505.384 +0,3%Top 10 Crypto15,73 +2,3%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.060 +0,8%Euro1,1704 -0,1%Öl66,90 +0,6%Gold3.655 +0,8%
Aktien Frankfurt: Dax gibt Gewinne wieder ab

10.09.25 11:54 Uhr
Aktien Frankfurt: Dax gibt Gewinne wieder ab
DAX 40
23.752,2 PKT 33,7 PKT 0,14%
Indizes
DAX 40
23.752,2 PKT 33,7 PKT 0,14%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Anfängliche Kursgewinne hat der Leitindex DAX am Mittwoch wieder abgegeben. Gegen Mittag trat das deutsche Börsenbarometer mit 23.717 Punkten auf der Stelle.

Möglicherweise halten sich Anleger lieber zurück angesichts des Abschusses von Drohnen über polnischem Staatsgebiet und den daraus folgenden politischen Entwicklungen. Die Drohnen stammen nach polnischen Regierungsangaben aus Russland. Die Regierung in Warschau hat Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags mit den Verbündeten beantragt. An der Warschauer Börse gerieten die Aktienkurse unter Druck. Auch die polnische Währung Zloty fiel zum Euro deutlich. Vor diesem Hintergrund waren Rüstungsaktien in Deutschland gesucht. Die Kursgewinne von Renk, Hensoldt und Rheinmetall reichten bis zu 2,4 Prozent.

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen lag am Mittag mit 0,3 Prozent im Minus bei 30.234 Zählern. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, lag moderat im Plus.

Für Aufsehen sorgten derweil überraschend starke Geschäftszahlen von Oracle vom Vorabend. Die Aktien des Software-Konzerns schossen am Mittwoch im vorbörslichen Handel um 30 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch. Die Lieferzusagen des Unternehmens an Kunden seien auf Quartalssicht um über 300 Milliarden US-Dollar gestiegen, lobte Analyst Brent Thill von der Bank Jefferies. Das schüre erneut Fantasie rund um Künstliche Intelligenz.

Das kam auch mit Blick auf SAP (SAP SE) und Siemens Energy gut an. Sie verteuerten sich an der Dax-Spitze um 1,6 respektive 1,5 Prozent. Während SAP Künstliche Intelligenz (KI) in seine Angebote integriert, gilt Siemens Energy als mittelbarer Profiteur von KI. Immer größere Rechenleistungen und Datencenter und der damit verbundene stark steigende Energiebedarf füllen zunehmend auch die Auftragsbücher des Energietechnikkonzerns.

Lufthansa (Lufthansa) büßten 1,5 Prozent ein. Das laufende Jahr werde ein weiteres Jahr des Übergangs, sagte Chef Carsten Spohr.

Daneben bewegten Kommentare von Analysten die Kurse. BASF stiegen um 0,4 Prozent nach einem "Buy" der Citigroup. Eine Abstufung der Aktien von HelloFresh durch Morgan Stanley ließ den Kurs des Kochboxenversenders um 3 Prozent fallen. Eine Neubewertung mit "Overweight" der Barclays Carl Zeiss Meditec sorgte für ein Kursplus von 3 Prozent.

Gut kam bei Anlegern ein Aktienrückkauf des IT-Dienstleisters Cancom (CANCOM SE) an. Das Unternehmen will bis zu zehn Prozent des Grundkapitals am Markt kaufen. Der Kurs stieg um gut sieben Prozent./bek/jha/

