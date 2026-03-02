DAX24.257 +0,2%Est505.882 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5400 -1,1%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.748 +0,5%Euro1,1611 -0,2%Öl83,62 +1,3%Gold5.166 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX fester -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- Trade Desk, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA, Bayer, DroneShield, Dürr im Fokus
Top News
DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026 DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026
Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt: Erster Iran-Schreck weiter verdaut

05.03.26 11:39 Uhr
Aktien Frankfurt: Erster Iran-Schreck weiter verdaut | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.261,1 PKT 55,8 PKT 0,23%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach anfänglichen Verlusten ist der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag ins Plus gedreht. Der Leitindex DAX notierte gegen Mittag mit 0,3 Prozent im Plus bei 24.287 Zählern. Die Bewegung ging einher mit den Preisen für Öl und Gas, die ihre anfänglichen Gewinne im Handelsverlauf großteils wieder abgaben.

Wer­bung

Doch Skepsis und Vorsicht sind unverändert groß. "Die Energiepreise sind gestiegen und die physischen Lieferungen unterbrochen", schrieb Analyst Felix-Antoine Vezina-Poirier vom Analysehaus BCA Research. Sollte die Inflation infolge des Kriegs im Nahen Osten und daher höherer Energiepreise dauerhaft steigen, sollten Anleger in Aktien und Anleihen untergewichtet sein. Cash und Rohstoffe seien in diesem Fall die Alternativen.

In der Nacht auf Donnerstag flogen die USA und Israel weiter Angriffe im Iran, Teheran griff erneut kurdische Gruppen im benachbarten Irak an und das israelische Militär bombardierte weiter Ziele im Libanon. Zudem nahmen die Befürchtungen zu, dass Israel erneut eine Bodenoffensive in seinem nördlichen Nachbarland beginnen könnte.

Der MDAX der mittelgroßen Börsentitel lag am Donnerstag mit 0,3 Prozent im Plus bei 30.440 Zählern. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 gewann ein halbes Prozent.

Wer­bung

Hierzulande läuft die Saison der Quartalsbilanzen auf vollen Touren. Der Logistikriese DHL (DHL Group (ex Deutsche Post)) gab einen verhaltenen Ausblick für 2026, der Kurs fiel daraufhin als größter Dax-Verlierer um gut drei Prozent. Der Chemie- und Pharmakonzern Merck rechnet in diesem Jahr mit einem Gewinnrückgang. Die Aktien verloren ein Prozent.

Eine Kaufempfehlung der Citigroup verhalf den Aktien von Airbus (Airbus SE) zu einem Plus von 2,3 Prozent.

In der zweiten Reihe büßten Aktien von Ströer (Ströer SECo) 4,7 Prozent. Die Gewinnprognose des Werbedienstleisters für 2026 habe arg enttäuscht, hieß es von JPMorgan. Bei den Papieren der Rüstungshersteller RENK und HENSOLDT nahmen Anleger Kursgewinne mit.

Wer­bung

Die Aktien von Puma (PUMA SE) verteuerten sich um vier Prozent. Der britische Milliardär und Investor Mike Ashley baute eine Beteiligung von knapp sechs Prozent an dem Hersteller von Sportbekleidung auf.

In der dritten Reihe im SDAX verteuerten sich JENOPTIK um 5,7 Prozent. Etwas überraschend steigt der Optikspezialist zum 23. März in den MDax auf. Auch Salzgitter und der Motorenbauer DEUTZ rücken in den MDax auf. Absteigen in den SDax müssen dafür TeamViewer, Fielmann und Carl Zeiss Meditec. Im Leitindex Dax gibt es keine Änderungen.

Die Papiere des Anlagenherstellers Dürr verloren drei Prozent. Analysten monierten eine schwache Prognose des Unternehmens für die zu erwartenden Aufträge./bek/mis

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

12:55Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX auf Zickzack-Kurs - Anleger zwischen Hoffen und Bangen
12:37Vier Wechsel im MDax: Lufthansa verpasst Rückkehr in den Dax knapp
12:30DAX - Korrektur endgültig durch?
12:25Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX mittags
11:44Citi-Empfehlungen treiben Aktien von Airbus und Heidelberg Materials an
11:39Aktien Frankfurt: Erster Iran-Schreck weiter verdaut
11:32Lufthansa-Aktie gibt ab: DAX-Rückkehr gescheitert - Wechsel nur in MDAX und SDAX
11:23Glyphosat-Lasten rissen Bayer tiefer in die Verlustzone
mehr