AKTIEN IM FOKUS: Cancom-Verluste nach Zahlen ziehen Bechtle abwärts

12.08.25 12:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
39,94 EUR 0,36 EUR 0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CANCOM SE
23,10 EUR -0,30 EUR -1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

KOPENHAGEN (dpa-AFX Broker) -

CANCOM-Verluste nach Zahlen ziehen Bechtle abwärts

Die Aktien von Cancom (CANCOM SE) haben am Dienstag mit deutlichen Abgaben auf die Quartalszahlen des IT-Dienstleisters reagiert. Um die Mittagszeit büßten die CANCOM-Papiere 3,9 Prozent auf 22,50 Euro ein und liegen damit aufs Jahr gesehen rund 3 Prozent im Minus. Im Sog von CANCOM ging es für die Anteilsscheine des Branchenkollegen Bechtle um 2,2 Prozent nach unten.

CANCOM erwirtschaftete im zweiten Quartal rote Zahlen. Die Kundenzurückhaltung insbesondere im Mittelstand hielt auch im zweiten Quartal an. Vor allem in Deutschland lief es schlecht. Das Unternehmen hatte bereits vorläufige, enttäuschend ausgefallene Zahlen zum Tagesgeschäft vorgelegt und den Ausblick gestutzt. Der Aktienkurs war daraufhin bereits Anfang August eingebrochen.

Für die Bechtle-Aktien sah es hingegen jüngst besser aus. Der MDax-Konzern sprach in der vergangenen Woche im Zuge der Veröffentlichung von Halbjahreszahlen von einer Belebung der Nachfrage nach einer längeren Flaute. Das Geschäftsvolumen zog im zweiten Quartal deutlich an, auch der Umsatz konnte etwas zulegen./edh/mis

