Heute im Fokus
Plug Power-Aktie mit stärkerem Kurs erwartet - hält die gute Stimmung an?
Siemens-Aktie: Jüngste Einstufung durch Deutsche Bank AG
So entwickelt sich Bechtle

Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag mit Kurseinbußen

26.09.25 12:08 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Bechtle-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 39,06 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
39,54 EUR -0,32 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:41 Uhr rutschte die Bechtle-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 39,06 EUR ab. Der Kurs der Bechtle-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 39,06 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,72 EUR. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.093 Stück gehandelt.

Am 08.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,10 EUR an. Mit einem Zuwachs von 7,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2025 Kursverluste bis auf 28,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,700 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,83 EUR aus.

Am 08.08.2025 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,48 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,47 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,49 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 1,84 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Nachrichten zu Bechtle AG

Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Bechtle BuyUBS AG
09.09.2025Bechtle BuyUBS AG
05.09.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
