DAX 24.146 +0,4%ESt50 5.421 +0,5%Top 10 Crypto 16,06 +0,4%Dow 45.565 +0,3%Nas 21.590 +0,2%Bitcoin 97.401 +2,0%Euro 1,1640 +0,0%Öl 67,72 -0,1%Gold 3.396 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 BASF BASF11 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- Asiens Märkte uneinig -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- Cavendish Hydrogen, Commerzbank, UniCredit, STADA im Fokus
Top News
Snowflake-Aktie springt an: Snowflake schreibt im 2. Quartal schwarze Zahlen Snowflake-Aktie springt an: Snowflake schreibt im 2. Quartal schwarze Zahlen
CrowdStrike-Aktie dennoch in Rot: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle CrowdStrike-Aktie dennoch in Rot: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bechtle Aktie

Kaufen
Verkaufen
Bechtle Aktien-Sparplan
39,66 EUR +0,26 EUR +0,66 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,04 Mrd. EUR

KGV 15,96 Div. Rendite 2,25%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 515870

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005158703

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BHTLF

Jefferies & Company Inc.

Bechtle Buy

08:41 Uhr
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
Bechtle AG
39,66 EUR 0,26 EUR 0,66%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Nach der langen Underperformance der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen loten die Experten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse hier die Chancen aus. Das deutsche Staatsinvestitionspaket und ein möglicher Waffenstillstand in der Ukraine bildeten eine gute Grundlage für eine Neubewertung in Wachstumsbranchen und bei zyklischen Unternehmen. In Deutschland setzen sie vor allem auf Befesa, Fuchs, PVA Tepla, Sixt sowie Bechtle und Cancom./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 13:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG

Zusammenfassung: Bechtle Buy

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
39,56 €		 Abst. Kursziel*:
21,33%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
39,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,03%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bechtle AG

08:41 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
12.08.25 Bechtle Buy UBS AG
11.08.25 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
11.08.25 Bechtle Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.25 Bechtle Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Pets at Home Group Plc

RSS Feed
Pets at Home Group Plc zu myNews hinzufügen