Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 39,82 EUR ab.

Das Papier von Bechtle gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 39,82 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Bechtle-Aktie bis auf 39,50 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,02 EUR. Bisher wurden heute 28.042 Bechtle-Aktien gehandelt.

Bei 42,10 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 5,73 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,74 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 38,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,700 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,83 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Am 08.08.2025 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,48 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,49 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,47 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,84 EUR je Bechtle-Aktie.

