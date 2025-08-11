UBS AG

Bechtle Buy

11:16 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Diese seien solide gewesen, schrieb Christopher Tong in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es gebe bereits Anzeichen einer Erholung des IT-Dienstleisters./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 16:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

