Bechtle Aktie News: Bechtle macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Kursentwicklung

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,9 Prozent auf 40,30 EUR zu.

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 3,9 Prozent auf 40,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bechtle-Aktie bisher bei 40,64 EUR. Bei 40,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 168.645 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 08.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 4,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 28,74 EUR fiel das Papier am 10.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 28,68 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,700 EUR je Bechtle-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,83 EUR.

Am 08.08.2025 hat Bechtle die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,48 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,49 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 1,84 EUR je Aktie aus.

