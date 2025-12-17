DAX23.956 -0,5%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -0,1%Nas22.805 -1,3%Bitcoin73.895 -1,2%Euro1,1747 ±-0,0%Öl59,87 +1,8%Gold4.333 +0,7%
Heute im Fokus
DAX beendet Handel unter 24.000 Punkten -- Warner zieht Netflix Paramount vor -- D-Wave, Tesla, Amazon, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Vonovia, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Top News
Chance auf Jahresendrally endgültig vertan? - DAX fällt letztlich unter 24.000-Punkte-Marke Chance auf Jahresendrally endgültig vertan? - DAX fällt letztlich unter 24.000-Punkte-Marke
Deshalb steigt der Euro leicht Deshalb steigt der Euro leicht
Aktien New York: Techwerte schwächeln - Starkes Jahr 2025

17.12.25 16:18 Uhr
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
47.983,6 PKT -130,7 PKT -0,27%
NASDAQ Composite Index
22.811,0 PKT -300,5 PKT -1,30%
NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt haben sich Anleger am Mittwoch einmal mehr eher zurückgehalten. Vor allem an Techwerte gingen sie vorsichtig heran; Sorgen über zu hohe Bewertungen nach der KI-Rally hatten solche Papiere bereits zuletzt immer mal wieder belastet.

Während der Dow Jones Industrial im frühen Handel um 0,6 Prozent auf 48.382,49 Punkte stieg, fiel der techwertelastige NASDAQ 100 um 0,2 Prozent auf 25.089,41 Punkte. Der Dow behält sein Rekordhoch vom vergangenen Freitag damit zumindest in Sichtweite, während der Nasdaq seit der Bestmarke Ende Oktober schon etwas mehr korrigiert hat. Der marktbreite S&P 500 war zur Wochenmitte mit 6.799,41 Punkten kaum verändert.

Da viele große Investoren ihre Bücher für dieses Jahr bereits geschlossen haben oder aktuell schließen dürften, sollten Kursbewegungen so kurz vor dem Jahreswechsel indes nicht überbewertet werden. Zumal die Indizes 2025 stark gelaufen sind. Der Nasdaq 100 bringt es auf ein Plus von rund 20 Prozent, der Dow Jones Industrial auf fast 14 Prozent. Nach einem schwierigen ersten Quartal sei es sogar eines der stärksten Jahre der jüngeren Börsenhistorie, merkten die Experten der Bank HSBC mit Blick auf den Dow an./mis/men

