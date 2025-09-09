Aktien Schweiz fester - Baustoff-Werte gesucht

DOW JONES--Nach zuletzt vier Handelstagen mit Abgaben hat der schweizerische Aktienmarkt am Donnerstag mit einem leichten Plus geschlossen. Die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise fielen weitgehend im Rahmen der Erwartungen aus. Diese sind im August gegenüber dem Vormonat zwar etwas stärker gestiegen, dagegen entsprach der Anstieg um 2,9 Prozent im Vergleich zum dem Vorjahr den Erwartungen, stellt gleichwohl aber eine Beschleunigung gegenüber Juli dar, als die Zunahme lediglich 2,7 Prozent betragen hatte. Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Nahrungsmittel) stiegen wie von Volkswirten erwartet.

Der US-Arbeitsmarkt hat dagegen erneut negativ überrascht, hier sind die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe mit 263.000 deutlich oberhalb der Erwartung ausgefallen. Nach den jüngsten Daten bestätige sich damit, dass der US-Arbeitsmarkt deutlich an Momentum verliere, hieß es. Der Markt geht bei der Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche mehrheitlich von einer Zinssenkung um 25 Basispunkte aus.

Der SMI erhöhte sich um 0,6 Prozent auf 12.293 Punkte. Bei den 21 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber, unverändert schloss die Aktie von Swiss Life. Umgesetzt wurden 15,61 (zuvor: 13,88) Millionen Aktien. Der SMI umfasst bis zur nächsten Indexüberprüfung im September 21 statt 20 Aktien, nachdem Holcim sein Nordamerikageschäft unter dem Namen Amrize abgespalten hat.

Bei den Einzelwerten machten vor allem Analysten-Kommentare die Kurse. So führten Holcim mit einem Aufschlag von 3,5 Prozent die SMI-Gewinnerliste an. Die Aktien von Sika stiegen um 0,8 Prozent. Die Analysten von JP Morgan haben Holcim mit "Overweight" bestätigt und das Kursziel auf 75 von zuvor 70 Franken angehoben. Die Einstufung von Sika wurde auf "Neutral" von "Sell" erhöht.

Adecco verbesserten sich um 0,3 Prozent, nachdem Jefferies die Titel auf "Hold" von "Underperform" nach oben genommen hat. Die positive Dynamik dürfte sich fortsetzen, merkten die Analysten an. Trotz der Sorgen um Zölle sei das Einstellungsvolumen nicht sonderlich beeinträchtigt worden, abgesehen von einem gewissen Druck im Auto-Sektor. Da dieser positive Trend wahrscheinlich anhalten werde, rechnet Jefferies mit einem deutlich positiven organischen Wachstum im dritten Quartal und einer weiteren Belebung im vierten Quartal. Die Analysten sehen zudem Potenzial für positive Überraschungen beim Umsatz im zweiten Halbjahr.

Der Betreiber von Online-Marktplätzen SMG Swiss Marketplace hat die Preisspanne für den geplanten Börsengang an der Schweizer Börse SIX auf 43,00 bis 46,00 Franken pro Aktie festgesetzt und mit dem Bookbuilding-Prozess begonnen. Angeboten werden rund 19,6 Millionen bestehende Aktien zuzüglich einer Mehrzuteilungsoption von bis zu 2,94 Millionen Aktien, wie das Unternehmen mitteilte. SMG könnte damit eine Marktkapitalisierung zwischen 4,2 und 4,5 Milliarden Franken erreichen. Der endgültige Angebotspreis wird voraussichtlich vor Handelsbeginn am 19. September 2025 veröffentlicht - dem voraussichtlich ersten Handelstag von SMG. Die Aufnahme in den Schweizer Aktienindex SPI soll am zweiten Handelstag erfolgen.

