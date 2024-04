Aktivitäten übertragen

Nachdem Rheinmetall bereits im Dezember den Verkauf seiner Kleinkolbenproduktion angekündigt hatte, wurde die Transaktion nun abgeschlossen. Damit konzentriert sich der Rüstungskonzern intensiv auf seine strategische Neuausrichtung.

• Verkauf von Kleinkolbenproduktion vollzogen

• Wichtiger Schritt in strategischer Neuausrichtung

• Standorte, Mitarbeiter & Co. werden übernommen

Nachdem der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall den Verkauf seiner Kleinkolbenproduktion bereits im Dezember 2023 angekündigt hatte, erfolgte nun die Genehmigung der Aufsichtsbehörden. Das Closing der Transaktion wurde rückwirkend zum 1. April dieses Jahres abgeschlossen, wie das Rüstungsunternehmen aus Düsseldorf jüngst in einer Pressemitteilung mitteilte. Der Kaufpreis der Transaktion ist indes unbekannt.

Strategische Zielsetzung

Mit diesem Deal hat sich Rheinmetall nun von seinem kompletten Kolbengeschäft getrennt, nachdem der Konzern bereits im Januar 2023 den Großkolbenbereich verkauft hatte. Die Düsseldorfer verfolgen damit das Ziel einer strategischen Neuausrichtung, die 2021 gestartet ist, wie aus der Pressemitteilung weiter hervorgeht. Teil dieser ist es, die Abhängigkeit von Produkten rund um den Verbrennungsmotor zu reduzieren. Seit Anfang 2021 wurden die Aktivitäten im Kolbenbereich daher als Nicht-Kerngeschäft geführt, heißt es in einer früheren Pressemitteilung. "Wir setzen um, was wir angekündigt haben. Der jetzt bevorstehende finale Ausstieg aus der Kolbenproduktion setzt die strategische Neuausrichtung Rheinmetalls fort. Dabei wird Rheinmetall künftig mehr denn je ein Technologiehaus sein, das innovative Lösungen entwickelt und produziert - für unsere militärischen Kunden wie auch für unsere Abnehmer in den zivilen Bereichen, hier vor allem bei alternativen Antriebstechnologien und in der Wasserstofftechnologie", hatte Armin Papperger, Vorstandsvorsitzender von Rheinmetall, Ende Dezember im Rahmen der Verkaufsankündigung erklärt.

Produktionsstandorte, Mitarbeiter und Co. werden übernommen

Käufer der Kleinkolbenproduktion ist die Comitans Capital AG, eine international tätige Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Comitans werde die gesamte Produktion inklusive aller Produktionsstandorte sowie der Mitarbeiter - insgesamt etwa 3.650 Menschen - übernehmen, wie Rheinmetall in der Pressemitteilung betont. Das bisherige Leitungsteam des Kleinkolbenbereichs mit CEO, CFO und COO bleibe ebenfalls erhalten.

"Wir haben nun einen sehr guten Käufer für den Kleinkolbenbereich gefunden", erklärte Marcus Gerlach, Vorsitzender der Divisionsleitung Materials and Trade, im Dezember. Und weiter: "Wie beim Großkolbenbereich haben wir auch hier unser Ziel erreicht: Wir geben die Kleinkolbenproduktion in gute Hände. Die Comitans Capital AG hat sich in den vergangenen Monaten intensiv mit den notwendigen Investitionen und Änderungsbedarfen vertraut gemacht und trägt die vom Kleinkolben-Management entwickelte langfristige Strategie mit".

Die Rheinmetall-Aktie tendiert am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise dennoch 1,52 Prozent tiefer bei 543,40 Euro und legt damit eine vorübergehende Verschnaufpause der jüngsten Rally der Rüstungswerte ein, nachdem das Papier seit Jahresbeginn bereits um mehr als 92 Prozent an Wert gewonnen hat.

Redaktion finanzen.net