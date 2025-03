Alexa+ & Co.

Mit Alexa+ hat Amazon eine neue KI-Offensive gestartet, um mit ChatGPT & Co. mitzuhalten. Nun setzt der Online-Handelsriese voll auf KI-Agenten.

• Verbesserte KI-Assistenz durch Alexa+

• Neue Gruppe mit Fokus auf KI-Agenten

• Starke Konkurrenz



Wer­bung Wer­bung

Nachdem der Hype rund um Künstliche Intelligenz bereits das zurückliegende Jahr 2024 fest im Griff hatte, steht auch das neue Jahr 2025 voll im Zeichen der KI. So konzentriert sich auch der Online-Handelsgigant Amazon weiterhin auf die Technologie. Schon während der jüngsten Zahlenvorlage hatte der Konzern angekündigt, seine Unternehmungen im Bereich KI weiter skalieren zu wollen. In diesem Jahr plane man, rund 100 Milliarden US-Dollar in die Infrastruktur zu investieren.

Amazon präsentiert Alexa+

Vor kurzem hat Amazon daher auch einen weiteren Schritt in seiner KI-Offensive vorgestellt. Der Konzern reagiert auf die Konkurrenz durch KI-Chatbots wie ChatGPT & Co. mit "Alexa+", einer verbesserten Version seines Sprachassistenten, die Prime-Kunden kostenlos nutzen können. Die neue Alexa soll sich natürlicher unterhalten, eigenständig Aufgaben erledigen und sich besser in den Alltag integrieren - etwa durch Restaurantbuchungen oder personalisierte Rezeptvorschläge. Während sie zunächst nur in den USA verfügbar ist, plant Amazon auch eine deutsche Version. Die Herausforderung besteht darin, Alexa mit zahlreichen Apps und Diensten zu verknüpfen, um mit Apple, Google & Co. konkurrieren zu können.

Wer­bung Wer­bung

Fokus auf KI

Damit gibt sich Amazon aber noch lange nicht zufrieden. Wie The Street jüngst berichtete, hat der Handelsriese außerdem eine neue Abteilung innerhalb seiner Abteilung Amazon Web Services (AWS) ins Leben gerufen, die sich ausschließlich auf die Entwicklung von Technologie für agentenbasierte KI konzentriert. Denn diese sieht AWS-CEO Matt Garman als "nächstes Multimilliardengeschäft" an, wie er in einer E-Mail schrieb. Swami Sivasubramanian, der bereits am Aufbau und der Skalierung von AWS mitgearbeitet hat, leitet die Abteilung, heißt es weiter.

"Amazon ist mit seinem Fokus auf die Entwicklung von KI-Agenten innerhalb seiner Cloud-Einheit auf dem richtigen Weg. Dies ist die nächste reale Anwendung von KI im Alltag und diejenigen, die diesem Trend nicht voraus sind, werden sicherlich abgehängt. Tatsächlich werden KI-Agenten wahrscheinlich die Art und Weise, wie wir mit dem Internet interagieren, völlig verändern und uns zwingen, alle Anwendungen zu überdenken, die derzeit für eine menschliche Benutzererfahrung entwickelt wurden", zitiert The Street Kai Warwzinek, Mitbegründer von Impossible Cloud Network. Und weiter prognostiziert Warwzinek: "Diese fortschrittlichen autonomen Entscheidungsträger werden auch unseren Alltag deutlich produktiver machen, insbesondere in Branchen wie der Fertigung oder dem Kundendienst. Ob es uns gefällt oder nicht, das ist die Zukunft, und die Unternehmen, die diese Innovationen vorantreiben, werden die Gewinner sein".

Wer­bung Wer­bung

Amazon-Aktie im Blick

Für die Amazon-Aktie wären Erfolge im KI-Bereich durchaus hilfreich, hat das Papier an der NASDAQ in diesem Jahr doch bereits mehr als neun Prozent an Wert verloren. Auch am Montag tendiert der Anteilsschein im vorbörslichen Geschäft zeitweise wieder 1,31 Prozent tiefer auf 196,64 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net