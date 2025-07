Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,4 Prozent auf 104,35 USD.

Der Alibaba-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 3,4 Prozent auf 104,35 USD. Zwischenzeitlich weitete die Alibaba-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 104,15 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 105,43 USD. Zuletzt wechselten via New York 630.286 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 148,42 USD erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alibaba-Aktie somit 29,69 Prozent niedriger. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 73,88 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 29,20 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Alibaba-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,03 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,20 CNY.

Am 15.05.2025 legte Alibaba die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,74 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba noch ein Gewinn pro Aktie von 0,19 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Alibaba im vergangenen Quartal 32,49 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alibaba 30,87 Mrd. USD umsetzen können.

Am 30.07.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 68,90 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

