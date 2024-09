Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag in Grün

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Alibaba. Im New York-Handel gewannen die Alibaba-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 85,24 USD. Die Alibaba-Aktie legte bis auf 85,59 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 85,00 USD. Zuletzt wechselten 386.307 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 18.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,45 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.01.2024 Kursverluste bis auf 66,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,83 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,980 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,96 CNY aus.

Alibaba ließ sich am 15.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,39 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,91 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 33,59 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,36 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,69 Prozent gesteigert.

Alibaba wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 14.11.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 59,21 CNY im Jahr 2025 aus.

