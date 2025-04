Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag leichter

Kursentwicklung

Die Aktie von Alibaba gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Alibaba-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 108,43 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 3,4 Prozent auf 108,43 USD. Das Tagestief markierte die Alibaba-Aktie bei 107,60 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 108,02 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 509.612 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 148,42 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,88 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,43 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,25 CNY, nach 0,980 USD im Jahr 2024.

Am 20.02.2025 lud Alibaba zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,93 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38,97 Mrd. USD – ein Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alibaba 36,02 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2025 erfolgen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 65,35 CNY je Alibaba-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Neuer Hoffnungsträger für Apple-Aktie: Wie Alibaba bei der China-Wende helfen soll

Mag 7 mit NVIDIA und Tesla vs. Terrific 10 um Alibaba, Xiaomi, BYD & Co: Das sind die Top-Tech-Aktien aus China

China tritt in Handelskrieg ein: Warum Aktien von Alibaba, NIO & Co. besonders heftig getroffen werden