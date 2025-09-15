Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Abend fester

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 162,74 USD.

Die Alibaba-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 162,74 USD. Die Alibaba-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 162,99 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 158,35 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.962.291 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 162,99 USD erreichte der Titel am 16.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,15 Prozent. Am 14.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,30 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 50,66 Prozent sinken.

Alibaba-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,03 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,23 CNY aus.

Am 29.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 2,57 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alibaba 1,39 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34,24 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,59 Mrd. USD in den Büchern standen.

Alibaba wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 55,75 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

