Alibaba Aktie News: Alibaba macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Kurs der Alibaba

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 165,66 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Alibaba-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 165,66 USD. Der Kurs der Alibaba-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 166,40 USD zu. Bei 166,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 998.633 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 17.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 166,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 0,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,30 USD. Dieser Wert wurde am 14.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alibaba-Aktie mit einem Verlust von 51,53 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Alibaba seine Aktionäre 2025 mit 1,03 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,21 CNY je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alibaba am 29.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,57 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Alibaba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34,24 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 33,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Alibaba am 13.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2026 55,75 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Alibaba-Aktie weist Kursplus aus: KI-Strategie und Rückkehr von Jack Ma im Fokus

NVIDIA-Aktie im Fokus: China setzt weiter auf Chips des KI-Giganten - trotz Druck aus Peking

Alibaba-Aktie legt in Hongkong weiter kräftig zu: KI-Offensive treibt erneut an