Alibaba Aktie News: Alibaba am Donnerstagnachmittag im Bullenmodus

So entwickelt sich Alibaba

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 14,5 Prozent auf 144,08 USD.

Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 14,5 Prozent im Plus bei 144,08 USD. Die Alibaba-Aktie legte bis auf 144,50 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 137,98 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Alibaba-Aktien beläuft sich auf 3.693.913 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 144,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alibaba-Aktie 0,29 Prozent zulegen. Am 20.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 68,43 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 110,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Alibaba-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,15 CNY ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 15.11.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,61 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 0,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 33,00 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,02 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,39 Prozent verringert.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Alibaba-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 62,24 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Ausblick: Alibaba öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Xiaomi-, Alibaba- und Tencent-Aktien profitieren von Treffen mit Xi Jinping

Alibaba-Aktie, Baidu-Aktie und Co. im Aufwind: DeepSeek-Phantasie schiebt weiter an