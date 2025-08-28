Alibaba Aktie News: Alibaba schießt am Freitagabend hoch

Alibaba im Blick

Die Aktie von Alibaba zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Alibaba-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 13,1 Prozent auf 135,22 USD nach oben.

Im New York-Handel gewannen die Alibaba-Papiere um 20:08 Uhr 13,1 Prozent. Bei 136,65 USD markierte die Alibaba-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 129,35 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 6.990.684 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (148,42 USD) erklomm das Papier am 18.03.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alibaba-Aktie 9,76 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.01.2025 bei 80,30 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 40,62 Prozent Luft nach unten.

Alibaba-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,93 CNY belaufen.

Am 15.05.2025 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Alibaba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32,49 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Alibaba am 13.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 60,93 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.



