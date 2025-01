Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag im Plus

Kursverlauf

Die Aktie von Alibaba gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Alibaba konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 85,03 USD.

Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 85,03 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alibaba-Aktie bei 85,12 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 84,57 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alibaba-Aktien beläuft sich auf 236.917 Stück.

Bei 117,80 USD erreichte der Titel am 08.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 27,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 66,63 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 21,64 Prozent sinken.

Alibaba-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,08 CNY belaufen.

Alibaba ließ sich am 15.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,61 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,00 Mrd. USD – ein Plus von 6,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alibaba 31,02 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.01.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alibaba einen Gewinn von 62,61 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

