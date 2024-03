Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag verlustreich

Notierung im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 138,32 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 12:04 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 138,32 USD abwärts. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 34.965 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 11,18 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.03.2023 (89,42 USD). Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 54,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 156,13 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 30.01.2024. In Sachen EPS wurden 1,64 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,05 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 76.048,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 86.310,00 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2024 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,79 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Zahlreiche Zukäufe: In diese US-Aktien investierte die Deutsche Bank im vierten Quartal 2023

NVIDIA-Aktie dominiert "Magnificent Seven" - aber diese Konkurrenten machen Druck

NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alphabet C (ex Google)-Investment von vor 5 Jahren verdient