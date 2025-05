Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag fester

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 160,30 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 160,30 USD. Bei 161,12 USD erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 160,59 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.202.540 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 207,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2025). Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 22,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 140,53 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,494 USD, nach 0,600 USD im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 200,67 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 24.04.2025 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,84 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,91 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 89,97 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 80,47 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,52 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

