Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagnachmittag in Grün

Kursentwicklung

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 171,13 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 171,13 USD. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 171,55 USD zu. Bei 170,14 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.852.523 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 207,05 USD. Dieser Kurs wurde am 05.02.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 20,99 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 140,53 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,88 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,516 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 196,83 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 24.04.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,84 USD, nach 1,91 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 89,97 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 80,47 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.07.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,57 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

