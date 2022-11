Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 89,01 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 88,94 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 89,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27.371 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 34,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,94 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 133,57 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022. Es stand ein EPS von 1,06 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,40 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69.092,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 65.118,00 USD in den Büchern gestanden.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 31.01.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 4,76 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Apple stellt neue App Store-Richtlinien vor - zum Missfallen der Facebook-Mutter Meta

Alphabet-Aktie höher: Google ändert Bezahlregeln in Indien

Trotz Krypto-Winter: Darum nutzen immer mehr börsennotierte Unternehmen die Blockchain