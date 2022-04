Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Im XETRA-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 16:22 Uhr 2,6 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 2.603,00 EUR. Bei 2.546,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 1.366 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 2.702,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 4,00 Prozent Luft nach oben. Am 14.05.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.801,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,68 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 3.458,33 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 27.04.2022 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 30,69 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 22,30 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 24,46 Prozent auf 56,90 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 75,33 Milliarden USD umgesetzt.

Am 27.04.2022 wird Alphabet A (ex Google) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2022 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 137,25 USD fest.

