Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verteuert sich am Nachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 176,19 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 176,19 USD. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 176,64 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 175,15 USD. Bisher wurden heute 1.047.298 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Bei 178,77 USD markierte der Titel am 21.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 1,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 115,36 USD. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 52,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,343 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 176,75 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,91 USD, nach 1,18 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 69,70 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 80,47 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.07.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,54 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

