Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag im Aufwind

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 176,42 USD zu.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 176,42 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 177,14 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 175,99 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.057.641 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2024 bei 178,77 USD. 1,33 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 115,36 USD. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 52,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Alphabet A (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,343 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 182,38 USD.

Am 25.04.2024 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,91 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 80,47 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 69,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 23.07.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,54 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

