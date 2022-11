Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

Kaum Ausschläge verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Frankfurt-Handel und tendierte um 09:22 Uhr bei 86,98 EUR. Bei 87,58 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 86,81 EUR ab. Bei 87,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 1.996 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 134,98 EUR an. Mit einem Zuwachs von 35,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 85,12 EUR. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 2,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 133,57 USD an.

Am 25.10.2022 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,06 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,40 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 69.092,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65.118,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 31.01.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 4,74 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Apple stellt neue App Store-Richtlinien vor - zum Missfallen der Facebook-Mutter Meta

Alphabet A -Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober

Alphabet-Aktie höher: Google ändert Bezahlregeln in Indien