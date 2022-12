Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) büßt am Mittag ein

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 92,35 EUR. Bei 92,28 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 92,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 10.502 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 135,13 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 31,66 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 85,07 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 8,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 131,43 USD.

Am 25.10.2022 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 69.092,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65.118,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,10 Prozent gesteigert.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 31.01.2023 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 4,74 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

