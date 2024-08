Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Kurs der Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 160,52 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,9 Prozent auf 160,52 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 159,06 USD. Bei 160,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.437.312 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.07.2024 bei 191,75 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Bei 120,21 USD fiel das Papier am 28.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,386 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 204,71 USD.

Am 23.07.2024 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,91 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,45 USD je Aktie vermeldet. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 84,64 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 74,60 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 22.10.2024 gerechnet.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,64 USD je Aktie.

