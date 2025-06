Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Zuletzt konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 179,07 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 179,07 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 179,63 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 176,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 3.606.868 Stück.

Am 05.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 207,05 USD an. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 13,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 27,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Alphabet A (ex Google)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,516 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 196,83 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 24.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,84 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,91 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 89,97 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 80,47 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 29.07.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,58 USD je Aktie belaufen.

