Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gibt am Vormittag ab

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 87,28 EUR. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 87,28 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 87,56 EUR. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 637 Stück gehandelt.

Bei 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 35,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 85,07 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2022). Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 2,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 133,57 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 69.092,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 65.118,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q4 2022 wird am 31.01.2023 erwartet.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 4,74 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

