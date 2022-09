Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) macht am Dienstagvormittag Boden gut

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 109,88 EUR. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 109,88 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 109,88 EUR. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 278 Aktien.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 18,68 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 95,30 EUR. Dieser Wert wurde am 24.05.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 15,30 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 140,00 USD angegeben.

Am 26.07.2022 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,21 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent auf 69.685,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 61.880,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.10.2022 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 5,23 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Finanz-Influencerin warnt Anleger vor unrealistischen Versprechen - und rät zu Durchhaltevermögen am Markt

Apple-, Meta-, Alphabet- und Amazon-Aktie vor erneutem Kursrutsch? So stark dürften die Big Techs unter einer Rezession leiden

QUALCOMM- und Meta-Aktie uneins: Meta und QUALCOMM wollen bei VR-Brillen zusammenarbeiten