Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Zuletzt stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 193,14 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 193,14 USD. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 193,64 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 193,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.109.676 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 18.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 201,41 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 4,28 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.03.2024 bei 130,67 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,386 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 214,71 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 29.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,14 USD, nach 1,56 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 88,25 Mrd. USD – ein Plus von 15,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 76,69 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 04.02.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2024 8,02 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

